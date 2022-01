Morreu o cantor Armando Gama, anunciaram a ex-mulher, Valentina Torres e o apresentador Herman José nas redes sociais.

Morreu Armando Gama. O cantor, que ficou famoso pela música “Esta Balada te Dou”, tinha 67 anos.

Foi a ex-mulher, Valentina Torres, que deu a notícia nas redes sociais, assim como o apresentador Herman José.

“O querido Armando Gama mudou-se esta noite para palcos mais celestiais. Fica a memória de um impecável colega e de um gentilíssimo amigo”, referiu o comunicador da RTP1.

Recorde-se que Armando Gama ficou mais conhecido a partir de 1983 quando venceu o “Festival da Canção” com o tema “Esta Balada que te Dou”. Em 1970 formou a sua primeira banda “Love Birds”.

O seu currículo conta com parcerias com nomes como Tozé Brito, Dino Meira, Doce, Trio Odemira, Dina, entre outros. Participou ainda com os “Marinho & Gama”, “Tantra”, “Sarabanda” e “Canone”, e, mais tarde, lançou-se a solo.

Armando Gama gravou ainda o álbum "Cenas de um Casamento" com Valentina Torres, a sua mulher na época.