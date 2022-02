Morreu o pai de Ana Catharina do “Big Brother 2020”. Participante já foi informada

O pai de Ana Catharina, concorrente do “Big Brother 2020”, da TVI, morreu num acidente. A participante já foi informada.

Um dia trágico. O pai de Ana Catharina morreu num acidente, no Brasil, e a participante do “Big Brother 2020” já foi informada pela produção da TVI.

Durante o concerto em direto de Blaya, esta tarde, na mansão da Ericeira, os telespetadores notaram que a concorrente não estava a assistir, por ter sido chamada ao confessionário, no qual foi lhe dada a notícia do falecimento do pai.

Segundo o site “Magg”, a revelação dentro da casa foi feita por Diogo, namorado de Ana Catharina, depois de ter sido informado pela jovem do que se passou nessa tarde. O ambiente neste momento é pesado e Diogo pediu para os restantes concorrentes darem espaço a Ana Catharina.

“Ela só quer escuro, silêncio, estar sozinha”, disse Diogo, citado pela “Magg”, que garante que não é certo se a brasileira vai ficar no programa.

Recorde-se que amanhã, na Gala, será conhecido o quarto finalista.