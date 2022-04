Mulher de Pedro Lima recorda o ator: “Cheios de saudades, mas cheios de amor”

Anna Westerlund recordou nas redes sociais o marido, Pedro Lima, e destacou as saudades e o amor que sente.

Prestes a completar um ano desde a morte do ator, a ceramista fez uma publicação no Instagram na qual homenageou o marido.

“Se há coisa que o Pedro me ensinou é que a vida vale mesmo a pena e que deve ser celebrada. Que acima de tudo vale a pena entregarmo-nos aos outros. Viver relações que se entranhem na pele. O amor que formos capazes de viver, é a mais valiosa herança que deixamos, e quanto mais sinceros nele mais perdura” referiu.

Anna Westerlund realçou ainda que “não deve ser a morte da pessoa a marcar, mas sim toda a vida que se passa com ela”.

“Não somos ‘vítimas’ de um acontecimento que foi a sua morte somos sim inspirados pelo que foi a vida do Pedro connosco. Obrigada meu amor porque estamos cheios de ti, cheios de vida, cheios de histórias e memórias, cheios de cheiros e lembranças, cheios de abraços e beijos, cheios de vitórias e conquistas, cheios de saudades mas sobretudo cheios de amor”, acrescentou.

Após anunciada a morte do ator, na praia do Abano, no Guincho, a mulher de Pedro Lima revelou que o ator não estava a atravessar nenhuma dificuldade financeira nem crise familiar.