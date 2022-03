Música do Festival em inglês: “Isto não é a Seleção Nacional!”

A música “Love is on My Side”, dos The Black Mamba, venceu no sábado a 55.ª edição do Festival RTP da Canção. O idioma do tema está a causar polémica nas redes sociais e os músicos Tozé Brito e Nuno Gonçalves dão a sua opinião.

Pela primeira vez na história de mais de 50 anos de Festival RTP da Canção, Portugal vai levar à Eurovisão uma música totalmente cantada em inglês. “Love Is On My Side”, dos The Black Mamba, venceu a edição número 55, realizada no passado sábado, sem público, por causa da covid-19 e apresenta-se no final de maio em Roterdão, nos Países Baixos, sob grande polémica nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que uma canção em inglês vai ao Festival da Eurovisão -, os 2B, em 2005, com “Amar” e as Non Stop, no ano seguinte, com “Coisas de Nada (Gonna Make You Dance)” tinham versos naquela língua -, mas o Inglês integral é inédito.

Muitos seguidores mostraram o seu desagrado nas redes sociais do Festival RTP da Canção, mal acabou o concurso apresentado por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, e defenderam, por exemplo, que “o orgulho português devia estar representado em Roterdão”.

A escolha pelo tema em inglês não choca dois músicos nacionais ouvidos pela N-TV. Tozé Martinho, compositor e Nuno Gonçalves, da banda The Gift, compreendem a escolha dos The Black Mamba.

“É uma escolha perfeitamente legítima da RTP”, defende Tozé Brito, para clarificar. “As pessoas veem o Festival como a Seleção Nacional, mas não é. É apurada uma canção da RTP, que escolhe o seu representante e se a estação permite isso, nada contra”.

O compositor critica, por outro lado, o critério para a escolha das 20 músicas a concurso. “Dezoito músicos são convidados e apenas dois são abertos e se há algo que estou contra, é isso”, reflete Tozé Brito, que fala do “exotismo” da nossa língua: “Nunca defendi uma música portuguesa cantada em Inglês. Amália, Madredeus, Mariza, Ana Moura ou Salvador Sobral têm ou tiveram sucesso devido ao exotismo da nossa língua. Uma canção em inglês não se diferencia, cai no caldeirão das canções. A única exceção de uma banda portuguesa que canta inglês e tem sucesso lá fora são os Moonspell”.

Nuno Gonçalves, membro da banda The Gift, que toca e canta sobretudo em inglês, elege uma palavra para a polémica: “absurda”. “É algo absurdo em 2021. Ainda agora nos Europeus de Atletismo ganhámos medalhas com um Pedro Pichardo ou uma Auriol Dongmo a cantarem orgulhosamente o nosso hino”, refere.

“Acho que não é a língua que deve definir a expressão artística”, acrescenta Nuno Gonçalves, que aponta o dedo “à rádio líder de audiências, que passou inúmeras vezes a música da Carolina Deslandes”.

O artista só lamenta que, “ao contrário do que anunciou”, a RTP “não tenha mostrado o acumulado das votações do júri e do público nas meias-finais”.