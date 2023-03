Nasceu a filha da atriz Leonor Seixas e já há foto

Leonor Seixas já foi mãe. A atriz acaba de partilhar uma imagem com a filha nas redes sociais para felicidade dos muitos seguidores.

Nasceu a filha de Leonor Seixas. A atriz foi mãe de Júlia, que nasceu nesta sexta-feira, 24 de março. A menina é fruto da relação da intérprete de novelas com Miguel Oliveira.

Nas redes sociais, Leonor Seixas mostrou-se com a pequena Júlia nos braços e assinalou a data de nascimento da bebé: “24 de março de 2023”.

De imediato, os fãs deram os parabéns, com destaque para algumas figura públicas como Rita Pereira, Paula Neves ou Ana Isabel Arroja.

No final do ano passado, a atriz falou com a N-TV sobre a gestação: “A coisa boa de estar grávida aos 41 é que, independentemente da maternidade, estou uma mulher muito tranquila, feliz, mais ainda agora”. “A gravidez, nesta altura, é uma alegria”, acrescentou.