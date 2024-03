Nélson Évora, sagrou-se, neste sábado, o vencedor do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI, conduzido por Cristina Ferreira.

Na disputa com outro bailarino que se evidenciou, Miguel Cristovinho, o conhecido atleta levou a melhor com a sua bailarina.