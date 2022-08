Neta de Eunice Muñoz desesperada com telemóvel perdido que tem últimas mensagens da avó

Lídia Munõz, neta de Eunice Muñoz, fez um apelo nas redes sociais para encontrar o telemóvel perdido que guarda as últimas mensagens da atriz.

Desesperada. A neta de Eunice Muñoz, Lídia, perdeu o telemóvel, que guarda as últimas mensagens da malograda atriz, e não esconde a preocupação.

“Mais do que tudo tem valor sentimental para mim – estão lá guardados todos os voicemails que a minha avó me deixou e que me têm ajudado nestes últimos meses”, escreveu Lídia Muñoz nas redes sociais.

Uma das figuras públicas que partilhou a mensagem foi o ator José Raposo. “Eu assisti ao amor que este iPhone transporta!”, garantiu no perfil de Instagram.

“A nossa Eunice Muñoz e a sua amada neta Lídia têm uma ligação eterna, em muito registada neste aparelho… quem o encontrar que perceba e o entregue por favor”, pediu o intérprete.