Nilton e Ljubomir Stanisic prestam homenagem ao DJ Magazino

Nilton e Ljubomir Stanisic recorreram às redes sociais para prestar uma homenagem ao DJ Magazino, que perdeu a vida, esta quinta-feira, 9 de dezembro, após uma batalha contra a leucemia.

O humorista publicou uma imagem do DJ, de 44 anos, e escreveu um texto sobre o amigo de há mais de 20 anos.

“Trocámos mensagens pela última vez no sábado. Há mais de um ano que os médicos disseram ao Magazino que este seria o desfecho para a sua luta, mas em momento algum perdeu a esperança e a força, nem mesmo quando esteve um mês em coma nos seus quatro meses de internamento em Santa Maria, ou quando os médicos lhe faziam as maldades necessárias”, começou por escrever Nilton.

“Recordo o dia em que um amigo comum, que partilhava quarto com ele no IPO (que também era um indivíduo brutal que não merecia o mesmo desfecho), me ligou já bastante tarde a pedir para falarmos um bocado porque estavam a fazer um exame tão complicado ao Magazino que ele só gritava e o meu amigo queria distrair-se com alguém. Daí a meia hora já estávamos os três a dizer piadas, a recordar os nossos tempos na Praia da Rocha onde o conheci há mais de 20 anos, e ninguém diria que o Magazino tinha acabado de passar por aquilo uns minutos antes, porque em nenhum momento perdeu a alegria ou deixou de acreditar”, acrescentou.

“Parece uma frase feita dizer que as boas pessoas não deveriam deixar este mundo, e não deixam se pegarmos nos seus exemplos como legado, porque mais do que um exemplo de força, o Luís é um exemplo de como estar na vida, de empatia, de como ser uma boa pessoa ao colocar sempre a sua amabilidade à frente da sua dor. A doença pode tê-lo levado, mas nunca o vergou”, rematou.

Também Ljubomir Stanisic não conseguiu ficar indiferente à morte de Magazino e escreveu algumas palavras de pesar. “Um bom amigo, um grande ser humano, um exemplo de coragem e determinação. O Magazino é, foi, sempre será isto e mais”, começou por dizer.

“A mim deu-me uma grande lição de vida. Uma lição sobre amizade. Sobre força. Sobre coragem. Que coragem! Meu irmão, nunca te esqueceremos. Dançaremos até suarmos todas as lágrimas, celebraremos a tua e a nossa vida sempre com o botão no máximo, entoaremos o teu nome com um sorriso largo nos lábios. Não te deixaremos morrer, porque tu também nunca te deixaste, nunca nos deixaste. Viveremos, em teu nome, ainda com mais amor, mais amizade, mais fraternidade. Com mais fúria, com muita fúria. Fúria de viver! Saudades, caraças”, concluiu.