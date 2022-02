Notoriedade nas redes sociais: Cristina cai do segundo para o 64.º lugar

Cristina Ferreira caiu do segundo para o 64º lugar, este ano, no que diz respeito à notoriedade que as celebridades têm nas redes sociais, tal como foi divulgado pela Brinfer.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tinha alcançado o segundo lugar no ano passado, segundo a Brinfer. Contudo, este ano, a também apresentadora do “Cristina ComVida” ficou em 64º.

Em primeiro lugar desta lista está Cristiano Ronaldo, em segundo encontra-se Bruno Fernandes e, em terceiro, para fechar o pódio desta lista, está o jovem futebolista João Félix.

Ainda à frente de Cristina Ferreira estão caras conhecidas como Sara Sampaio em quinto, Margarida Corceiro em oitavo e o fuitebolista Ricardo Quaresma em décimo.