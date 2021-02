Novela brasileira “Viver a Vida” estreia-se a liderar na SIC

“Viver a Vida”, a novela que a SIC repôs no “ar”, estreou-se nesta terça-feira a liderar, com perto de 860 mil telespetadores.

A SIC estreou ontem a novela da Globo “Viver a Vida” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 20.7 por cento de “share” e 9.1 por cento de audiência média, o que corresponde a 859 mil e 100 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a trama brasileira também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.9 por cento e 19.5 por cento de “share” respetivamente.

Em termos de perfil, a novela também esteve à frente, no universo dos canais generalistas, nos indivíduos do sexo feminino, nos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes A/B e D, com idades até aos 24 anos e entre os 35 e os 64 anos e na região Norte (onde liderou no total televisão).

A SIC liderou ontem em “prime time” com 20.6 por cento de “share” tendo vencido tanto no “Jornal da Noite” como nos quatro produtos de ficção que exibe no horário (“Nazaré”, “Terra Brava”, “Golpe de Sorte” e “Totalmente Demais”).

No total do dia o canal de Paço de Arcos também ganhou, com 18.0 por cento de “share” contra 16.4 por cento da TVI e 13.4 por cento da RTP1.