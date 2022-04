Nuno faz revelações sobre experiência no “Big Brother”: “A Débora é a mais apagada”

Nuno Lopes foi o primeiro expulso do “Big Brother” e, em entrevista à N-TV, fez algumas revelações sobre a sua experiência e o que esperava alcançar.

“Fiquei um bocadinho triste por ter saído, tinha a ideia que não ia acontecer, mas ao mesmo tempo ficava a dúvida se podia acontecer ou não. Infelizmente aconteceu e temos de sair de cabeça erguida”, disse, à conversa com o nosso “site”.

Nuno, de 29 anos, acrescentou ainda que julgava que quem poderia ser eliminado do jogo era Débora. “Na minha opinião era uma pessoa que estava mais apagada, tentava chegar a todo lado mas não conseguia chegar a todos e todos nós ficávamos um pouco reticentes quando a Débora tinha que explicar alguma coisa porque demorava muito tempo e todos nós queríamos coisas mais assertivas e rápidas”.

“Chegávamos ao ponto de desligar e já não conseguirmos ouvir o que tinha a dizer, e pensei que cá fora as pessoas não tivessem vontade a ouvir assim e ao mesmo tempo também não tinha existido nada de extraordinário que fizesse a Débora ser mais importante para o jogo que eu”, admitiu.

O responsável de logística revelou ainda que considera António, Ana Barbosa, Fábio, Rui Baptista e Rui Pinheiro os concorrentes mais fortes e possíveis finalistas.

O ex-concorrente referiu também que não mudaria nada da sua prestação e afiançou que sempre foi ele próprio e “sem filtros” e que a pessoa com quem teve mais afinidade foi Ana Soares. “Como é obvio gostava de falar com ela cá fora, aqui podemos falar com mais calma e ver o que pode acontecer. Eu próprio não me quis entregar muito porque estava nomeado e não queria deixar sentimento de muito apego a alguém e depois vir embora”, acrescentou.

O jovem de Paio Pires confessou ainda que pensa que Bruno deverá ser o participante que vai entrar em mais conflitos dentro da casa. “Se começarem a apertar muito com ele aquela passividade e calma vão desaparecer e entrar em conflito com muita gente. Para não dizer todos, acho que com quase todos na casa, porque basta alguém dizer algo com que ele não esteja de acordo e tenta argumentar e fundamentar ao máximo para nunca dar razão a ninguém. Se ele se safar agora, mais tarde ou mais cedo as pessoas vão nomeá-lo outra vez”, afirmou.

Questionado sobre a relação que está a nascer entre Ricardo e Joana, Nuno referiu que “é verdade, é genuíno. Ambos gostam muito um do outro, dão-se bem, brincam muito”.

Nuno prepara-se para voltar ao trabalho e referiu que entrou no “reality show” sem qualquer expectativa de retorno e sim para “viver a experiência e competir”, mas que “tudo o que aparecer é bem-vindo”.