Nuno Graciano expulso do “Big Brother Famosos” e apurados os finalistas

Nuno Graciano foi expulso na noite deste domingo do “Big Brother Famosos”. No “reality show” da TVI ficaram os seis finalistas.

Uma corrida a três até à expulsão: Nuno Graciano, Marco Costa e Fernando Semedo estiveram a disputar a preferência dos portugueses até ao final da gala deste domingo à noite e foi o primeiro a abandonar o jogo, com 48 por cento dos votos, contra os 46 por cento do pasteleiro e dos apenas seis por cento do “chef”.

Daniel Kenedy e Bernardo Sousa já tinham sido salvos pelo público durante a noite e juntam-se também às finalistas Bruna e Vanessa. São estes os seis concorrentes que disputam a final do “Big Brother Famosos”.