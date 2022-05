Nuno Markl revela ter sofrido o primeiro acidente de carro

Nuno Markl revelou ter sofrido o seu primeiro acidente de carro. O humorista contou que não existiram feridos.

O humorista, de 50 anos, recorreu ao perfil de Instagram para contar que o primeiro acidente de carro foi “desprovido de glamour” e aconteceu quando estava a sair do lugar num parque de estacionamento.

“Primeira declaração amigável da minha vida de condutor. Que é como quem diz, primeiro acidente”, começou por referir, descrevendo de seguida o acontecimento.

“O acidente mais desprovido de glamour da História: sair do lugar de estacionamento num parque casca de noz e raspar no carro do lado. Mea culpa, portanto. Não houve feridos (a não ser os carros) mas houve transtorno e stress a rodos. Mas já passou”, afirmou.

“Por favor, alguém que reveja o espaço disponível para preenchimento de dados nas declarações amigáveis, porque é uma miséria minúscula para caber tudo”, rematou Nuno Markl.