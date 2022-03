Nuno Santos aposta em “Dança com as Estrelas”

Rita Pereira e Pedro Teixeira voltam a formar dupla na nova edição para reconquistar audiências.

A mesma imagem partilhada anteontem nas redes sociais por Rita Pereira, Pedro Teixeira e Nuno Santos, atual diretor de Programas da TVI, confirma que há já mexidas no canal para reconquistar audiências. “Vai acontecer” é a única legenda do responsável pela programação.

Fonte próxima da estação de Queluz de Baixo garantiu ao JN que, na fotografia partilhada, o trio celebrava uma nova temporada do programa “Dança com as estrelas”, que deverá estrear muito brevemente.

Rita e Pedro estrearam-se em 2018 na condução daquele formato, que põe à prova os dotes de dança dos famosos. E logo obtiveram sucesso, tanto juntos como separados. Recorde-se que a atriz acabou por faltar a uma gala por causa de uma gripe. De resto, nunca mais parou, nem para se estrear na maternidade.

Afastada desde a última edição de “A tua cara não me é estranha”, em que foi jurada, a atriz volta agora ao pequeno ecrã com mais dança para animar os serões de domingo. Já o colega prepara a estreia, como protagonista, da próxima novela “Quer o destino”. E ainda brilha aos sábados na condução de “Mental samurai”.

“Na TVI estava cada um por si”

Motivado pelos novos desafios, o ator congratula-se com a nova direção e defende que é um fator agregador. “É preciso vir força de fora. Está na altura de darmos todos as mãos e remarmos para o mesmo lado. Se assim for, as coisas acontecem. Este agitar de águas é bom”, afirmou Pedro Teixeira ao JN.

Assumiu ainda que, nos últimos meses, houve um afastamento entre as principais caras da TVI. “Falo por mim. Houve muita dispersão entre atores e apresentadores. Era cada um por si. A nova direção de programas veio segurar as redes e juntar toda a gente à volta de um objetivo comum”.

Para o artista, “apresentação e ficção são cada vez mais para conciliar no futuro”, pois gosta das duas vertentes. “Desde que comecei, quer na apresentação quer na ficção, aprendi com os melhores. Quem tiver essa oportunidade e não conseguir, não vale a pena. A TVI tem-me dado essa hipótese. Comecei com a Leonor, trabalhei com a Cristina, a Mónica, a Fátima, a Rita. E de todas elas deu para retirar um bocadinho. Seria parvo se não tivesse aprendido nada”, concluiu.