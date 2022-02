Nuno Santos na TVI: “2020 será um ano de mudança”

O profissional já fala como novo responsável máximo da estação de Queluz. Objetivo: ganhar as audiências à SIC.

Para Nuno Santos “ter a oportunidade de liderar a programação na TVI e ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa é o desafio mais estimulante do Mercado dos Media”, referiu o ex-diretor do Canal 11, que vai dirigir a estação de Queluz de Baixo.

“2020 será um ano de mudança. A TVI será diferente e inovadora. Estará na vida dos Portugueses”, acrescentou Nuno Santos.

“Conto com todos. Conto com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que vão chegar”, conclui, em comunicado.