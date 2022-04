Oito concorrentes competem na primeira semifinal do Festival da Canção

O processo de escolha do representante de Portugal no 65º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio na Holanda, começa este sábado à noite com a primeira semifinal do Festival da Canção, em Lisboa.

Dos concorrentes Throes + The Shine, JJaZZ, Elisa, Blasted Mechanism, Bárbara Tinoco, Ian Mucznik, Filipe Sambado e MEERA serão escolhidos quatro para a final, marcada para 07 de março, em Elvas, no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida.

O júri será composto pelos cantores Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Miguel Ângelo, a radialista Isilda Sanches e o jornalista Rui Miguel Abreu. O peso dos votos irão repartir-se, como habitualmente, entre os do júri e os do público em geral.

Na segunda semifinal, marcada para 29 de fevereiro, em Lisboa, competem outras oito canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes quatro canções que disputarão a final.