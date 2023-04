Os 50 anos de Bárbara Guimarães e a mensagem da mãe: “A dor e o sofrimento deram-te mais força”

Bárbara Guimarães completa esta sexta-feira, 21 de abril, 50 anos. A mãe Isabel aproveitou para deixar uma mensagem emotiva nas redes sociais.

Esta sexta-feira, 21 de abril, a apresentadora da SIC Bárbara Guimarães completa 50 anos e aproveitou para partilhar uma mensagem emotiva da mãe, Isabel, nas redes sociais.

“Minha querida primeira filha, éramos as duas meninas e crescemos as duas sempre juntas, eras a minha menina selvagem, plena de energia e de ideias sempre novas”, começou por escrever a mãe.

“E de repente, muito de repente, olhei para o pequeno ecrã e lá estavas tu a apresentar o telejornal e, num ápice, à frente do ‘Chuva de Estrelas’, e outros programas se seguiram. Imparável, vivias com uma energia criadora, escrevias e editavas novos e inesquecíveis formatos: ‘Oriente’, ‘Terceiro Elemento’, ‘Páginas Soltas’”, continuou.

“Ganhaste prémios de beleza e de trabalho. Os teus 50 anos são gloriosos, plenos de vida e de projetos. E os momentos de dor e sofrimento deram-te ainda mais força e mais desejo de novas aventuras. E eu, tua mãe, deixo-te aqui a minha palavra: ORGULHO”, rematou.

Na caixa de comentários, foram vários os famosos que tiraram um tempo para parabenizar o rosto da SIC: Nuno Markl, Catarina Furtado, Helena Isabel, Manuel Marques e Rita Ferro Rodrigues, são alguns dos exemplos.

Bárbara Guimarães iniciou a carreira na TVI mas, rapidamente, rumou até à SIC, estação na qual se mantém até aos dias de hoje. Lá destacou-se por apresentar o programa “Chuva de Estrelas”.

Esteve casada com Manuel Maria Carrilho, antigo ministro da Cultura, por mais de uma década. Carrilho e Bárbara foram pais de Dinis Maria e Carlota e tudo parecia ser um “mar de rosas” – quando o ministro se candidatou à presidência da Câmara de Lisboa, Bárbara esteve sempre presente na campanha.

Mas os dois acabaram na justiça, com queixas de violência doméstica formalizadas pela apresentadora e com o Supremo Tribunal a confirmar a sentença do Tribunal da Relação e a condenar o antigo ministro a pena de prisão de três anos e nove meses, que pode ser suspensa mediante pagamento de indemnização.

Em 2018, Bárbara Guimarães foi diagnosticada com um tumor, em estado grave, na mama. Contra as expectativas médicas, curou-se.

Atualmente, a apresentadora reencontrou o amor ao lado de do empresário Tiago Raposo Magalhães. No programa “Júlia”, transmitido pela SIC e conduzido por Júlia Pinheiro falou, pela primeira vez, sobre esta nova fase da vida.