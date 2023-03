Óscares: noite de elegância e com transparências moderadas

Os decotes, as rachas e as transparências, tão na moda hoje em dia, fizeram uma aparição algo contida em noite de gala e da festa do cinema. Os Óscares mostraram elegância com recurso a rendas, folhos, flores e bastante pano

Uma noite histórica que teve lugar neste domingio, 12 de março, em Hollywood, que consagrou Jamie Lee Curtis como atriz secundária aos 64 anos, celebrou Michelle Yeoh como a primeira asiática arrecadar o prémio de melhor atriz principal e entregou sete estatuetas douradas a um mesmo filme: “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”.

Carregada de esperanças para os portugueses devido à possibilidade de a curta metragem “Ice Merchants” poder trazer o primeiro Óscar para território e pela mão de João González e Bruno Caetano, tal não acabou por acontecer na 95ª gala. Mas o tempo é, ainda assim de celebração. O português João Gonzalez já tinha referido à Lusa, na antecâmara dos Óscares, que a nomeação de “Ice Merchants” já era uma vitória e o produtor Bruno Caetano salientou a quantidade de pessoas que viram e elogiaram a curta, incluindo a lenda da animação da Disney, Glen Keane, que moderou um painel com os portugueses na Semana dos Óscares.

Veja abaixo os looks da noite