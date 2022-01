Pais apoiam o namoro de Margarida Corceiro com João Félix

A companheira de João Félix admite que ganhou “reconhecimento” ao lado do avançado do Atlético Madrid e revela qual o maior elogio profissional que o craque lhe fez.

É na apresentação da Maison Christian Dior, no El Corte Inglès, em Lisboa, que a N-TV se cruza com Margarida Corceiro. A conversa promete, não fosse a jovem atriz a namorada do avançado João Félix ter uma agente a garantir aos jornalistas que a também modelo… “só vai falar de perfumes”. Ora, o tema seria redutor, no mínimo, e mal acaba de confessar que a oferecer uma fragrância ao namorado seria “fresca, da marca Prada”, a conversa vai, finalmente, ao que interessa.

“Os meus pais apoiam muito esta relação a acham bem. Desde que eu esteja feliz, eles estão felizes, porque confiam em mim”, refere Margarida Corceiro, que admite que, além do lado de atriz – entrou em “Prisioneira” (TVI) -, e do Instagram, o reconhecimento veio com a relação com o craque, ex-Benfica. “Esse fator ajudou ao meu reconhecimento, porque nem toda a gente vê novelas ou tem Instagram. É fácil lidar com isso. Mas, na rua, as pessoas abordam-me mais pelo meu trabalho”.

Depois de ter participado em “Prisioneira”, a adolescente pretende acabar o 12.º ano e tirar um curso de representação. “Quero estar mais à vontade em qualquer tipo de papel. Pretendo ser atriz, gostei muito de saber como funciona tudo atrás das câmaras. Tive alguns trabalhos como modelo, é verdade, mas o foco é ser atriz”.

E como é que João Félix a vê na televisão? “O maior elogio ao trabalho que me deu foi achar-me muito natural. É um bom elogio, porque o propósito é ser natural na ficção”.

Por seu lado, Margarida Corceiro diz que tudo o que o avançado alcançou é merecido. “Acho que ele está com uma carreira sólida, é merecida e trabalhou muito para estar onde está agora”, remata.