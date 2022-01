“Patrões Fora” regressam à SIC sem José Raposo

A SIC anunciou o regresso da “sitcom” “Patrões Fora” à antena, mas a grande novidade é a ausência de um artista de peso: José Raposo.

“Patrões Fora” está de volta à programação da SIC, anunciou ontem a estação privada mas, na imagem do elenco, não está o ator José Raposo.

Segundo a revista “Nova Gente”, a decisão do ator abandonar o projeto foi tomada em maio em conjunto com a SIC.

Recorde-se que um dos membros do elenco, Carlos Areia, chegou a admitir à “TV Guia” que gravou infetado com “Covid-19”.

“Andei a gravar com COVID e só demos conta no fim. A senhora do teste disse-me que só tinha um pontinho e que ou ia começar ou estava no fim. Até lá tinha dado sempre negativo”, contou à revista de televisão.