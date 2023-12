Pearl Jam vão subir ao palco do NOS Alive em julho de 2024

Mais uma confirmação para o NOS Alive: a banda Pearl Jam vai subir ao palco, no último dia de festival.

A data já está marcada. Os Pearl Jam vão estar em Portugal para atuar no NOS Alive. A banda norte-americana de rock baseada em Seattle vai subir ao palco no último dia do festival, a 13 de julho de 2024.

A confirmação foi dada através das redes sociais do NOS Alive. “Sim, o sonho está alive! Os Pearl Jam estão confirmados para o dia 13 de julho, no Palco NOS, na 16ª edição do NOS Alive”, lê-se na publicação.

O festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés entre os dias 11 e 13 de julho de 2024, já tem outros nomes confirmados. Dua Lipa é uma das cabeças de cartaz e atua a 12 de julho.

Outros nomes já confirmados são Smashing Pumpkins, Nothing But Thieves, T-Rex, Sum 41 e The Breeders.

Os bilhetes também já estão à venda e custam entre os 79 euros, para um ingresso diário, e os 190 euros para um passe para os três dias.