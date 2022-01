Pedro Alves, o “Bino” da novela, é o “presidente” na rua

É o grande protagonista da novela da TVI “Festa é Festa”, mas Pedro Alves nega o estatuto. Na novela é “Bino”, na rua as pessoas chamam-no de “presidente”.

Primeira novela, primeiro protagonista, um “rótulo” que Pedro Alves renega, por mais do que uma vez, em entrevista à N-TV. Em “Festa é Festa”, o ator é “Bino”, presidente da Junta da Aldeia da Bela Vida, coveiro e ainda líder (provisório) da comissão de festas que, a par de Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Ana Brito e Cunha, centra a ação da novela imaginada por Cristina Ferreira.

“Acho que há vários protagonistas e o segredo da novela é que toda a gente está a fazer o seu trabalho de forma exímia”, afirma Pedro Alves. “Por exemplo, uma das personagens que mais gosto é a ‘Nelinha’, feita pela Inês Herédia, um papel um pouco mais pequeno, mas com um excelente recorte. Ou seja, somos todos protagonistas desta história”, resume.

Os telespetadores parecem pensar de outra forma, através de comentários elogiosos nas redes sociais, e “Bino”, o presidente malandro, é mesmo a personagem em destaque. E o ator sente-o na rua. “Às vezes chamam-me ‘Bino’, mas é mais ‘presidente’”, lembra, divertido. “Há pessoas dizem que conhecem ‘Binos’, pintas assim mesmo na vida real”.

Pedro Alves é presidente da Junta… ou será coveiro… ou responsável pela comissão de festas? “Sou eles todos. A base deles é o ‘Bino’ e a linguagem que ele transporta. Mas, confesso, quando filmo de fato em modo de presidente da Junta é a parte que me deixa menos confortável!”

“Festa é Festa” lidera as audiências, mas, no início, Pedro Alves começou a gravar “sem expetativas”, porque a preocupação inicial “era estar à altura do projeto”. “As primeiras semanas foram violentas, por ser a minha primeira novela, mas agarrei o touro pelos cornos! Agora estou na fase de usufruir mais desta aventura, que posso dizer que é brutal porque há uma adesão tão grande das pessoas”.

Na vida real, a nível das atuações ao vivo com João Paulo Rodrigues, a covid-19 tem condicionado a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio” que, tem agendado um espetáculo já no próximo dia 24 de julho em Setúbal, no Pavilhão Antoine Velge

“Há espetáculos ainda do ano passado para fazer e uns agendados este ano. A agenda não está nada má, estamos com vontade enorme de ir para a estrada e o palco. Fazemos isto há 20 anos e, de repente, tivemos uma paragem brusca num ano e meio. Sentimos necessidade de estar em palco e que o pessoal tem vontade de sair de casa e ver espetáculos”, remata Pedro Alves.