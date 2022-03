Pedro Barroso ajuda afilhado que luta contra tumor com receitas de novo projeto

Pedro Barroso lançou um projeto de comercialização de jóias. Parte dos lucros vai para o afilhado, Perito, que luta contra um tumor.

Pode ser visto todos os dias na série da SIC “Golpe de Sorte”, no papel do sucateiro e vilão “Castro” mas, na vida real, Pedro Barroso mostra-se um homem solidário, de causas, sobretudo quando se trata de ajudar o afilhado, Perito, que luta contra um cancro.

O ator acaba de lançar uma nova coleção de colares, que vai comercializar, e não se esqueceu de ajudar a criança.

“Era um desejo, um sonho escondido! Sempre quis ter a minha própria marca de jóias, mas que fosse feita por mim. E foi aqui, aproveitando este confinamento no Village Bunker, na Aldeia, que tudo começou”, lembrou no perfil de Instagram.

“A @amarajewelry.thelabel é personalizada por mim, com os meus valores e crenças em cada processo, em cada medalha de proteção e processo de energização de cada fio. Aqui vos mostro os primeiros colares da Coleção Not Seen, que será toda em Braille e personalizável”.

Parte dos lucros vai para o pequeno Perito. “A mesma reverte em parte para o meu príncipe Perito e para a sua família, uma forma de ajudar nesta nova batalha que têm pela frente”, garantiu Pedro Barroso.