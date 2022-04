Pedro Barroso já foi pai pela primeira vez do filho, Santiago. O ator anunciou o nascimento da chegada do bebé, esta sexta-feira, 22 de abril.

Depois de ter anunciado publicamente que se preparava para ser pai, eis que o ator voltou a utilizar as redes sociais para partilhar com os seguidores a boa-nova: o filho do intérprete já nasceu.

“Santiago, 22/04/22, 11h23. O nosso coração é agora maior”, afirmou, na legenda de um vídeo.

O ator já tinha revelado que o bebé iria nascer de forma prematura. Este é o primeiro fruto da relação amorosa entre o artista e a namorada, Mariana Marques.