Pedro Crispim assume ter sofrido de bullying na escola: “Era gay e era gordo”

Pedro Crispim recordou, este sábado, o trauma de infância que viveu quando pesava 105 quilos e sofria de bullying na escola.

O estilista abriu o livro sobre uma das fases mais complicadas da sua vida, durante a sua passagem pelo programa “VivaVida”, da TVI, conduzido pela “infuencer” Helena Coelho e manequim Rúben Rua.

“Era gay e era gordo […] Os miúdos são mauzinhos. Mas também nunca gostei de fazer parte de manadas”, afirmou.

A vontade de perder peso começou a surgir quando tinha 17 anos. Hoje em dia, pratica exercício de forma regular. Contudo, Pedro Crispim não se rege por um estilo de vida saudável.

Além do trabalho no mundo da Moda, o público também pode acompanhar o designer de moda na pele de comentador do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro do “Big Brother – A Revolução” (TVI).