Pedro Fernandes: “Não fui almoçar com o Pedro Lima porque tive medo e fiquei em casa”

O apresentador da TVI e amigo do desaparecido ator confessa que ficou por realizar um almoço entre os dois, devido à Covid-19.

“Sábado foi um dos dias mais difíceis da minha vida e seguramente o dia mais difícil da minha vida profissional. Nada nos prepara para receber a notícia da morte de um amigo a poucos minutos de irmos para o ar para fazer uma emissão em directo de quase seis horas”, começou por referir Pedro Fernandes no Facebook.

“A depressão esconde-se quase sempre atrás de um sorriso e o Pedro tinha dos sorrisos mais bonitos que conheci. Não consegui ver para lá desse sorriso e isso vai atormentar-me para sempre”, lamentou.

“Que nos sirva de lição. Temos de estar atentos aos mais pequenos sinais e estender logo a mão. Esta pandemia que afasta amigos e familiares sufoca-nos aos poucos. Economicamente, socialmente e afetivamente. Deixámos de beijar, de abraçar, de ir beber um copo, de ir jantar fora, de receber amigos em casa. Deixámos de viver. E nós queremos viver”, acrescentou Pedro Fernandes.

“Não fui almoçar com o Pedro há duas semanas porque tive medo e fiquei em casa. Não sei se isso teria mudado alguma coisa… Mas nós não podemos viver com medo. Não estou com isto a dizer que se deva voltar à normalidade e arriscar. Essa normalidade não existe nem pode existir para bem de todos. Acho é que temos de ser mais equilibrados na forma de lidar com este vírus. Respeitar o distanciamento social e as medidas de segurança recomendadas sim. Ficar fechado em casa e deixar de viver, não. Isso pode ter consequências catastróficas”, notou.



“E também por isso sabia que tinha de apresentar aquela emissão. A ajuda não podia parar. E não parou. Muitas pessoas estão a passar por dificuldades e é nossa obrigação ajudar o maior número possível. É um momento difícil para todos, de grande fragilidade e ninguém pode ficar sozinho”.

A concluir, um agradecimento especial. “Eu não estive sozinho. Sabia que tinha ao meu lado alguém que nunca me ia deixar cair. Obrigado @fatimalopesoficial . Não nos conhecemos há muito tempo mas sei que és uma pessoa com quem quero estar mais vezes e abraçar, sair, almoçar. Chega de adiar. O medo não pode vencer.

‘Abracem’ já os que ainda estão vivos. Descansa em paz meu irmão”, rematou Pedro Fernandes.