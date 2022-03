Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni namoram na Tanzânia

Os dois animadores da Rádio Comercial escolheram a savana africana para uns dias de férias. Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni estão na Tanzânia a namorar.

Finalmente, férias. Pedro Ribeiro, diretor e animador da Rádio Comercial e a mulher, Rita Rugeroni, animadora da estação, viajaram para a savana africana, na Tanzânia, e têm mostrado as maravilhas de África nas redes sociais.

O casal de comunicadores ficou instalado numa tenda que Pedro Ribeiro mostrou aos seguidores no perfil de Instagram, com direito a duche exterior.

Já Rita Rugeroni preferiu mostrar a tribo Maasai: “Só fazem duas refeições por dia, o pequeno-almoço e o jantar. De manhã bebem leite, umas papas de milho e bebem sangue de vaca aquecida, quando não diretamente do bicho (crianças incluídas), à noite um barbecue de cabra ou vaca”.

“São polígamos, vivem sete pessoas em casas com 2 m2, em que a ‘cozinha’ são 3 pedras no chão para acender o fogo. As mulheres constroem as casas, vão buscar água ao rio, cozinham e tratam dos 500 filhos (o trabalho pesado, portanto) e os homens pastam o dia todo!”, acrescentou.

“Os rapazes, a partir dos 7 anos, dormem ao relento com as vacas, com 13 anos vestem-nos de preto e deixam-nos no meio da savana durante 4 dias. Só podem voltar depois de matarem um leão, com uma lança!”, resumiu a animadora da Rádio Comercial.

“Saí de lá impressionada. Experiências que guardamos para a vida”, concluiu Rita Rugeroni.