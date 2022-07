Pedro Teixeira diverte-se no NOS Alive com a filha Maria

Pedro Teixeira divertiu-se, este sábado, 9 de julho, com a filha mais velha, Maria, no quarto e último dia do festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

O ator, que integra o elenco de “Festa é Festa”, da TVI, esteve no recinto a divertir-se na companhia de Maria, fruto do ex-relacionamento amoroso com a também atriz Cláudia Vieira.

“Curtir um festival com a minha Mariocas”, escreveu, no perfil de Instagram, na legenda de uma fotografia em que surgem divertidos.

Também a atriz esteve presente no Passeio Marítimo de Algés e aproveitou para estar com a filha mais velha Maria, tal como demonstrou no InstaStories, ferramenta da rede social.

“Vim encontrá-la aqui! A curtir Da Weasel” contou a atriz, que integra o elenco de “Lua de Mel” (SIC).