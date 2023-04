Pedro Teixeira: “O ‘Vai ou Racha’ e ‘O Preço Certo’ são bons programas para o horário”

O apresentador desdobra-se para apresentar o concurso da TVI que combate com Fernando Mendes, as gravações da novela e ainda assistência ao filho mais novo. Mas Pedro Teixeira não se queixa: “Sai-me do pelo, mas estou feliz”.

Ele não para: com as gravações do concurso “Vai ou Racha”, das tardes da TVI, da novela “Festa é Festa”, exibida à noite no canal, e ainda, a assistência ao filho mais novo, Manuel, fruto da relação com Sara Matos, Pedro Teixeira pouco tempo tem livre, mas sabia ao que ia quando aceitou o convite de Cristina Ferreira para conduzir o “Vai ou Racha”: “Está a sair-me do pelo, mas se não quisesse não fazia o programa. Tivemos de arranjar tempo e felizmente estou a fazer”, diz o ator e apresentador à N-TV, à margem da apresentação do formato produzido pela Fremantle, para garantir que não há consequências do trabalho na vida pessoal. “A Sara está feliz, não faríamos nada em termos profissionais que nos prejudicasse a vida pessoal, não precisamos disso em prol do trabalho. Falamos, organizamos e está tudo bem”, garante.

As audiências fizeram a TVI aproximar-se, em termos gerais, da SIC e o “Vai ou Racha” chegou mesmo já a bater, no horário das 19.00 H, “O Preço Certo”, de Fernando Mendes, na RTP1, em fevereiro. No último domingo de Páscoa, por exemplo, o concurso que dá dinheiro, viagens ou experiências garantiu a vice-liderança, com quase 536 mil telespetadores e 14,3 por cento de “share”. Sobre o confronto com o “gordo”, com quem tirou uma fotografia há pouco tempo e mostrou a sua admiração, Pedro Teixeira é politicamente correto. “Estamos preparados para fazer um grande programa e já não é a primeira vez que enfrentamos o Fernando Mendes. A TVI fá-lo todos os dias. São bons dois programas para aquele horário e o público decide o que vai ver. Nós só temos de fazer o nosso muito bem feito neste programa alegre e para a família”.

Pedro Teixeira recordou que disse logo que sim quando foi desafiado por Cristina Ferreira e pela TVI. “Aceitei logo. Gosto muito que me desafiem, de fazer concursos, de estar sozinho a apresentar… a verdade é que já há muito tempo queria trabalhar com a produtora Fremantle, porque via a forma como trabalhavam, como era o dia a dia e queria aquilo para mim também. Não podia estar melhor”.

O apresentador e ator garante que não se propôs para conduzir o concurso: “A TVI sabe há muito tempo é um desejo meu trabalhar com a Fremantle. Nunca cheguei ao pé da TVI e disse: ‘gostava de fazer’. Ligaram-me e disseram-me: ‘tens aqui uma oportunidade, um concurso que achamos que é a tua cara e gostávamos que fosses tu a fazer.’”

O comunicador sente-se “agradecido” à TVI. “Estou cá há 19 anos e não voltaria a ter oportunidades se não cumprisse com as anteriores, é sinal que o meu trabalho está a evoluir”.

Pedro Teixeira percebeu que poderia ter vocação para este formato quando apresentou com Cristina Ferreira e, mais tarde, Rita Pereira o “Apanha se Puderes”. “Correu lindamente e percebi esta coisa de lidar com emoções e a pessoa estar à minha frente quase com um ‘ajuda-me’ senti-me confortável, ali posso ser eu. Já o ‘Mental Samurai’ tinha sido espetacular de fazer, mas aqui é mais leve e mais divertido”.

Sobre apresentar a solo, Pedro Teixeira defende que “a responsabilidade é sempre a mesma”. “Tento preparar-me bem, assim a missão está cumprida. Não me via a apresentar este concurso com outra pessoa, já um ‘Dança com as Estrelas’ é um bocado diferente… porque acho que tenho mais responsabilidade em dupla, tenho de respeitar tempos e o meu parceiro”.

O que mais tem dado trabalho a Pedro Teixeira é a conciliação com o seu “Tomé”, na novela da noite da TVI “Festa é Festa”, que vai ter mais uma temporada. “Gravamos o ‘Vai ou Racha’ duas ou três vezes por semana e a novela os outros dias. Se não fosse possível eu não estava a fazer. As agendas estão entrosadas entre a Plural, Fremantle e TVI. Felizmente damo-nos todos muito bem e conseguimos agilizar para que eu possa estar presente em todos eles. Vai sair-me do pelo, mas se não quisesse não fazia o programa. Tivemos de arranjar tempo e felizmente estou a fazer”.

Em “Festa é Festa” o ator aparece com mais peso – facto com o qual brincou, de fato de banho, nas redes sociais – mas refere que “a aparência é o menos importante e o que interessa é haver felicidade e diversão a apresentar”.

Entretanto, Pedro Teixeira fez um balanço do “Vai ou Racha”: “Nós divertimo-nos a fazer, o público está a gostar, os concorrentes são maravilhosos e tem tudo para continuar a dar certo”.