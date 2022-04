Polémica nas audiências: SIC atira-se a TVI

A SIC reagiu, através de comunicado, às acusações de que existiu “uma combinação entre o grupo Impresa e a empresa que mede as audiências para aumentar artificialmente os números do canal”.

Acusada pela Imprensa, após sair num semanário que os números registados nas audiências não são verdadeiros, mas sim resultado de uma, alegada, parceria com a empresa que mede as audiências, a SIC decidiu esclarecer a situação, que chegou a ser replicada pela TVI.

“No seguimento da notícia publicada hoje no semanário ‘Tal & Qual’, e posteriormente veiculada pelo canal TVI24, na qual se diz que terá sido denunciada ‘uma combinação entre o grupo Impresa (SIC) e a empresa que mede as audiências para, alegadamente, aumentar artificialmente os números do canal de Francisco Pinto Balsemão’, o que terá despoletado uma investigação do DCIAP, a SIC e o Grupo Impresa informam que não estão a par de qualquer investigação nem foram contactados pelas autoridades sobre este assunto, é absolutamente falsa, de má-fé e lesiva a acusação que o ‘Tal & Qual’ e a TVI tentam fazer passar de concertação entre SIC e a empresa que mede as audiências para a CAEM, a GfK e tal como o resto do mercado, representado pela CAEM (que agrega anunciantes, agências e meios de comunicação social), exceto, aparentemente, a TVI, confiam no sistema de medição de audiências em vigor, algo que acontecia mesmo durante os anos em que a SIC não foi líder de audiências”, pode ler-se na nota divulgada às redações.

No final do comunicado, a estação de Paço de Arcos adiantou que se reserva “no direito de recorrer aos meios legais ao seu dispor para defender a sua reputação”.