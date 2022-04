Polémica no “Agricultor”: relatos de sexo e violência

A polémica chegou à terceira temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, com testemunhos de pretenso sexo entre João Paliotes e Dalila, e uma alegada ameaça do rapaz a outra concorrente.

A “ferro e fogo”. É assim que vai ficar, em breve, o programa da SIC conduzido por Andreia Rodrigues. Segundo a edição deste domingo da “TV 7 Dias”, terá havido sexo no carro entre o agricultor João Paliotes e a concorrente Dalila “várias vezes”, segundo uma fonte.

A revista adianta ainda que, numa das frequentes discussões das concorrentes por causa do rapaz de Monforte, João Paliotes terá mesmo ameaçado fisicamente Mafalda.

O agricultor é acusado de ter levantado a mão à jovem para proteger a “sua” Dalila, mas o incidente acabou por se ficar por aqui, relata um testemunho à “TV 7 Dias”.