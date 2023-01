“Pôr do Sol – o Mistério do Colar de São Cajó” já está escrito, revela autor

Depois do sucesso da série “Pôr do Sol”, na RTP1, a trama que brinca com os clichés das novelas portuguesas segue agora para filme, tal como tinha sido já anunciado



Henrique Dias, o autor da história, recorreu às suas redes sociais para revelar aos fãs de que o guião de “Pôr do Sol – o Mistério do Colar de São Cajó” já está terminado.

“Nasceu ontem, pelas 23:10h, com 107 páginas e 88 cenas. O parto foi natural e o Final Draft diz que foi o guião mais bonito que já viu. Agora é esperar que o cinema aguente tanta estupidez. 2023 vai ser um bom ano”, escreveu como legenda.

Manuel Pureza e Rui Melo também fazem parte da equipa criativa de “Pôr do Sol” que contou com duas temporadas, exibidas na RTP1 e RTP Play. A série também foi transmitida na plataforma de streaming Netflix.