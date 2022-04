Produtora Warner aguarda pelo Governo e aposta em novos formatos

A Covid-19 fez as produtoras de televisão fazerem uma pausa nos projetos e aguardarem as diretrizes do Governo. Enquanto espera, a Warner Bros Portugal prepara outros formatos.

O novo Coronavírus condicionou todas as atividades e a produção de televisão não foi excepção. As produtoras foram obrigadas a fazer uma pausa nos seus formatos e agora reorganizam-se, enquanto esperam por novas diretrizes do Governo e da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a presença de público nos anfiteatros.

É o caso da Warner Bros Portugal, que produz, por exemplo, o “Quem Quer Ser Milionário”, “O Jogo de Todos os Jogos” (ambos com Filomena Cautela/RTP), “Terra Nossa” (com César Mourão/SIC), “Portugueses pelo Mundo” (RTP), “Mental Samurai” (com Pedro Teixeira/TVI), “Depois Vai-se a Ver e Nada” (com José Pedro Vasconcelos/RTP) ou “24 Horas de Vida” (com Bárbara Guimarães/SIC).

“Até março o posicionamento da Warner era o da produção de grandes formatos televisivos de entretenimento. Estava a consolidar-se tendo em conta que é detentora do maior catálogo de formatos deste género no mundo. Toda a linha que estava a ser seguida de trazer formatos para Portugal está em pausa e a produtora vai-se adaptar para se coadunar com outro tipo de formatos adequados a este paradigma, enquanto não estiverem decididas as regras”, diz uma fonte da Warner à N-TV.

A produtora internacional aguarda que “o Governo, nesta quinta-feira, estabeleça qual vai ser o número de público em auditórios ou outros espaços, como em estúdios de televisão”. “Não fazia sentido agora gravar sem público e depois com público”, refere a mesma fonte, referindo-se, por exemplo, a “Quem Quer Ser Milionário”, da RTP1.

Outro caso é o de “Terra “Nossa”, de César Mourão, na SIC, um formato que vive do “stand-up”… e do público ao vivo. Vai continuar em pausa.

Já o “Depois Vai-se a Ver e Nada”, de José Pedro Vasconcelos, regressou à RTP1, mas condicionado. “Em estúdio está, apenas, o Zé Pedro, o Bruno, um convidado e uma pessoa do público, para fazer ironia à situação”, lembra a nossa fonte.

Ainda na RTP a série premiada “Portugueses pelo Mundo” interrompeu as gravações devido ao fecho das fronteiras e dos aeroportos. “É uma série que vive das histórias de emigrantes portugueses e, na impossibilidade de se circular entre países, a equipa está a fazer uma pausa”, acrescenta.

O “24 Horas de Vida”, apresentado por Bárbara Guimarães na SIC também parou, exatamente por ser um programa de afetos, numa altura em que o Governo e a DGS pedem distância social. “É um programa que vive de lágrimas, de emoções e de abraços. Nesta fase não convém estar a gravá-lo porque o objetivo é transmitir as emoções dos convidados. Não faz sentido tendo em conta as diretrizes da DGS”, diz a fonte da Warner à N-TV.

Finalmente, “Mental Samurai”, de Pedro Teixeira, na TVI, foi gravado todo antes de a Covid-19 chegar a Portugal. “Só foi editado e a equipa esteve em isolamento”.