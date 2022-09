Programa “Aqui Portugal” está de regresso à RTP em dose dupla

O programa “Aqui Portugal” está de regresso à RTP1 neste fim de semana, com uma emissão, em direto, de Murtosa, para acompanhar as Festas da Romaria de São Paulo.

No sábado e domingo, o formato vai transmitir as festas num programa que contará com os apresentadores José Carlos Malato, Joana Teles, José Manuel Monteiro, Isabel Angelino (sábado) e Rita Belinha (domingo).

O “Aqui Portugal” celebra a relação com a ria, com destaque para a regata de barcos moliceiros tradicionais à vela, onde é possível apreciar as embarcações e a destreza dos homens que as manobram.

Vão ser acompanhadas, durante este sábado (3) e domingo (4), ainda as corridas de bateiras à vela e de chinchorros, barcos usados pelos pescadores na faina que, por um dia, se transformam em embarcações de competição.