“Programa Cautelar” estreia-se a 19 de março com António Guterres entre os convidados

O “Programa Cautelar”, de Filomena Cautela, na RTP1, estreia-se a 19 de março, naquela que será a segunda de quatro temporadas previstas. António Guterres é um dos convidados.

O secretário-geral da ONU António Guterres, o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a atriz Jéssica Athayde ou a cantora Carolina Deslandes são alguns dos muitos convidados da segunda temporada de “Programa Cautelar”, o formato de Filomena Cautela aos sábados à noite na RTP1, com estreia agendada para 19 de março.

Durante sete sábados, os telespetadores “vão ver assuntos da atualidade abordados de forma séria, mas com algum humor e ironia. Há mais três temporadas previstas”, anunciou o diretor de Programas da RTP1, José Fragoso. Nesta, que será a segunda, a desigualdade social, o ativismo em tempos de guerra, a crise da saúde mental no sistema nacional de saúde ou… o açúcar vão ser alguns dos temas abordados.

“É um trabalho prazeroso e doloroso e esta guerra terrível tem sido difícil de gerir”, afirmou Filomena Cautela esta manhã nos estúdios da Venda do Pinheiro, onde o programa é gravado, mesmo ao lado de onde são emitidas as galas em direto do “Big Brother”, da TVI.

“O que estamos a viver permite ter uma perceção do tema que está na boca das pessoas e queremos dar ferramentas aos telespetadores para tirarem conclusões. Se as pessoas sorrirem ou esboçarem um sorriso já ficamos satisfeitos”, acrescentou a apresentadora de “Programa Cautelar”.

José Fragoso destacou que este “é um formato inovador” e que a RTP “tem orgulho na Filomena Cautela e na sua equipa”. “Este é um programa que dá muito trabalho a fazer, tem muitas derivantes. A boa televisão precisa de tempo, porque este é um bom conteúdo que precisa de reflexão”, rematou o diretor de Programas da RTP1.