Programa de culinária “Masterchef” regressa à antena da RTP

O concurso de culinária “Masterchef” está de regresso à antena da RTP. As inscrições para o programa já estão abertas.

É oficial. Um dos formatos de cozinha mais mediáticos da televisão prepara-se para voltar à grelha da RTP1, depois de, em 2011, ter sido transmitida na estação pública a primeira edição deste concurso.

Segundo um comunicado da RTP, as inscrições para o programa de cozinha já estão abertas. Até ao momento, não se sabe quem será o apresentador do formato. Na primeira temporada “Masterchef” foi conduzido por Sílvia Alberto.

Lembre-se que as últimas três edições do formato original foram emitidas na TVI. Entre 2014 e 2019, o apresentador do concurso foi Manuel Luís Goucha, tanto na versão para adultos como para crianças.

Já Leonor Poeiras, que entretanto deixou a TVI, apresentou a versão para celebridades.

Agora, José Fragoso, diretor de Programas da RTP, aposta forte neste programa de culinária.