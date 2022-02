Programa de Marco Horácio na TVI estreia-se com 700 mil telespetadores

View this post on Instagram

Mais de 700.000 espectadores,em média, viram ontem a estreia da “Vida Lá Fora”. O programa, feito literalmente em casa e editado em regime de tele trabalho, abre um sorriso nestes dias de chumbo. Hoje está a “viajar” nas redes. E vai continuar. Obrigado aos espectadores, aos anunciantes e um obrigado especial a toda a Equipa, em especial ao @marcohoracio23 , um resistente, como é necessário sempre e agora ainda mais