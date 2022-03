Raminhos chocado com jogador dinamarquês a lutar pela vida: “Somos uma centelha deste Universo”

António Raminhos foi um dos muitos famosos que não ficou indiferente à luta pela vida do dinamarquês Eriksen, que ficou inanimado no Dinamarca-Finlândia.

As imagens de Eriksen, desfalecido e a lutar pela vida, durante o Dinamarca-Finlândia, este sábado, no Euro’2020, correram mundo e António Raminhos foi um dos muitos famosos que não ficou indiferente.

“Já o disse aqui, as minhas obsessões estão muito relacionadas com a morte. O morrer, o desaparecer, o não saber o que aí vem”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Ao ver aquele jogador, um atleta de topo, num segundo estar a correr e noutro estar a lutar pela vida instalou-se o medo, a vontade de me esconder, de não fazer mais desporto, parar… porque ‘sei lá, pode acontecer-te o mesmo’, pensou a minha cabeça”.

“Mas então passaria a sobreviver, a esperar pelo fim. E a nossa passagem não é sobreviver mas sobre viver. Ao olhar para este caso, do Neno, da Maria João ou Quintana ou outros, mais do que pensar que ‘somos nada’… olho e vejo que, na realidade, somos tudo. Somos uma centelha deste Universo, somos carne, osso, luz, escuridão… e ser tudo é agradecer cada momento, é procurar sorrir, curar as feridas, procurar fazer mais por nós, amar mais, lutar mais e a cada queda lembrar mais uma vez… isto é sobre viver”, concluiu António Raminhos.