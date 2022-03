Raquel Sampaio substitui Carolina Loureiro no “Fama Show”

A SIC anunciou, esta sexta-feira, que Raquel Sampaio é a nova apresentadora do “Fama Show”.

A atriz, de 20 anos, vai substituir Carolina Loureiro, depois da apresentadora anunciar a saída do programa da SIC, no início do mês de janeiro, e juntar-se a Jani Gabriel, Cláudia Borges, Iva Lamarão e Carolina Patrocínio.

“É já a partir de fevereiro que vai ser possível ver Raquel trabalhar com a sua nova equipa”, lê-se no site da estação de Paço D’Arcos.

A modelo integrou o elenco das novelas da SIC “Vidas Opostas” e “Nazaré”, onde interpretou as personagens Débora e Olívia, respetivamente.