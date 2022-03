Renato Godinho admite procura pelo bem-estar psicológico: “Fazer psicoterapia não é vergonha”

Renato Godinho confessa que recorreu à terapia para equilibrar a mente com o corpo. O ator da SIC garante que não é preciso “ter vergonha”.

Assumidamente um ator preocupado com o bem-estar físico, Renato Godinho, que pode ser visto na novela “Amor, Amor” (SIC) no papel de bombeiro e presidente da Junta de Freguesia, confessa que começou a dar atenção à mente e iniciou a psicoterapia.

“Dei-me conta de que, a tempos, falo sobre o bem-estar físico que procuro alcançar através do exercício, mas nunca partilhei a minha procura pelo bem-estar psicológico e como um sem o outro, na minha opinião, não existem”, refere nas redes sociais.



“Há quatro anos decidi pôr de lado tabus, preconceitos, dogmas sobre autosuficiência e procurei quem me ajudasse numa reaproximação que queria fazer à minha essência – ao meu verdadeiro ‘eu’. Sorte a minha, conheci a @anaritacarmopsi , a terapeuta perfeita para mim. Sublinho, para mim. Muitas vezes não se acerta à primeira. Eu tive essa sorte”.

“Fazer psicoterapia não é vergonha, nem tão pouco sinal de fraqueza, fragilidade ou outra coisa qualquer que diminua o que é apenas um sinal de clarividência sobre o facto de que podemos ser melhores. Melhores no sentido de alcançarmos uma maior consciência do que verdadeiramente somos, queremos e podemos ser”, acrescenta.



“Nunca mais me esqueço do que me disse a Ana Rita na primeira sessão que tivemos: ‘Eu nunca te vou indicar caminhos. Vou acender uma lanterna e mostrar-te os caminhos disponíveis.’ E foi assim mesmo. E que bom que é. Muitos dos que estão a ler este texto, provavelmente recorrem à ajuda de uma terapeuta, mas têm vergonha – não tenham. Muitos outros não recorrem por vergonha. Procurar o equilíbrio, não é motivo de embaraço. Pelo contrário, é motivo de orgulho!”, remata o ator.