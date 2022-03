Ricardo do “Big Brother” é “stripper”? Esta é a verdadeira história

Ricardo Pereira foi um dos 20 concorrentes a entrar no “Big Brother” (TVI). Nas redes sociais, entre as mensagens de apoio, destaque para os cibernautas que o apelidam de “stripper”. Sabe porquê?

O concorrente, de 28 anos, proveniente de Alverca, ganhou a alcunha de “stripper” depois de uma noite de festa na passagem de ano, em que subiu para a coluna de som de um bar do amigo Diogo Marcelino, antigo concorrente de “reality shows” da TVI, e começou a dançar.

“A origem desta brincadeira vem do facto de ele estar a passar a passagem de ano connosco no meu bar e, de repente, ele diz que vai subir à coluna que lhe apetecia dançar lá em cima!” começou por recordar Diogo Marcelino em declarações à N-TV.

“Sendo ele a pessoa espontânea e divertida que é, escusado será dizer que quando olho para o lado já ele estava a dançar em cima da minha coluna com vários botões da camisa abertos, como usamos normalmente, e com milhares de pessoas a vê-lo e a interagirem de forma muito divertida!” prosseguiu, referindo que foi a “atração da noite”.

Ricardo recebeu ainda vários elogios do também empresário: “É uma pessoa incrível e com uma energia contagiante. Ele é do estilo de pessoa que acrescenta sempre, algo de bom, esteja onde estiver!”