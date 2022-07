Ricardo e Francisca Pereira vão dar o nó… pela segunda vez

Ricardo e Francisca Pereira vão casar-se pela segunda vez. No dia em que celebraram 12 anos de casamento, o ator aceitou o novo pedido feito pela mulher.

O intérprete, de 42 anos, foi surpreendido pela companheira, de 38, no topo da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Dissemos que era para a vida… (passam) 12 anos do dia em que nos casámos, mas já temos 16 anos juntos, parece muito, mas na verdade só está a começar”, começou por escrever, assinalando mais de uma década de casamento.

“Pediste-me para casar contigo outra vez e é óbvio que eu disse que sim. Então siga, é só marcar a festa! Amo-te profundamente!” completou Ricardo Pereira.

Também Francisca Pereira destacou o momento de felicidade: “Ainda em êxtase. Ele disse que sim! Pedi para o meu amor, Ricardo Pereira, casar-se comigo de novo. No ano que vem temos festa”.

O artista e a mulher, que residem no Brasil devido ao trabalho de Ricardo Pereira como ator e apresentador, são pais de Vicente, Francisca e Julieta.