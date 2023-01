Ricardo Pereira diverte-se com a família na Tailândia

Ricardo Pereira viajou até à Tailândia, com a mulher, Francisca Pereira, e os filhos, Vicente, Francisca e Julieta.

O ator português fez as malas e tem estado a visitar vários locais em território tailandês, com a família. No perfil de Instagram, o intérprete tem partilhado vários momentos desta aventura.

“Que energia boa Koh Phangan”, escreveu o artista, divulgando vários imagens da família na ilha.

Ricardo Pereira, a mulher e os filhos visitaram também para a segunda maior ilha tailandesa, Ko Samui. “Construindo memórias em Ko Samui”, confessou o ator, mostrando-se rendido ao local paradisíaco.

Antes de se terem deslocado até à Tailândia, o intérprete, a companheira e os filhos estiveram em Singapura, onde aproveitaram para desfrutar da Passagem de Ano. “Feliz Ano Novo”, escreveram nas redes sociais.