Ricardo Peres, ex-membro dos Commedia à la Carte, diagnosticado com cancro

Ricardo Peres, ex-membro dos Commedia à la Carte, precisa de angariar dez mil euros para “bens essenciais”, após diagnóstico de cancro no pulmão e nos ossos.

Uma amiga de Ricardo Peres recorreu à plataforma GoFundMe para angariar dez mil euros para ajudar o antigo membro dos Commedia à la Carte, que foi, há cerca de um mês, diagnosticado com cancro no pulmão e nos ossos.

“O Ricardo Peres é um amigo nosso de longa data, e que neste momento a vida pregou-lhe uma partida, há um mês atrás após termos terminado um espetáculo ele rumou ao hospital e foi lhe diagnosticado cancro no pulmão e nos ossos, a mesma doença com que faleceu seu pai e irmã e que a mãe está a passar neste momento”, escreveu na legenda da angariação, acrescentando que o ator “esteve hospitalizado no Hospital Pulido Valente em Lisboa”.

“Dia 20 de Março, o Ricardo teve alta hospitalar e está com a sua mãe, onde ambos precisam de cuidados presenciais e ajuda para os bens que necessitam para continuarem a lutar sobre esta doença. Infelizmente, a mãe como recebe uma reforma acima do ordenado mínimo não é possível ser atribuído uma assistente do Estado tendo assim que suportar todos os custos, que não chega para os dois”, continuou.

Posteriormente, Ricardo Peres também deixou uma mensagem: “Estou em casa de novo e cheio de sonhos para fazer só não tenho dinheiro para conseguir sequer suportar a vida do dia a dia… Se puderes ajudar-me será uma dádiva que tudo farei para te a pagar de volta, a vida dá muitas voltas e eu adoro a vida e as voltas que ela dá”.