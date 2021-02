Rita Guerra agradece apoio à SIC após hospitalização do pai

Rita Guerra agradeceu o apoio da SIC por ter sido dispensada depois de ter descoberto que o pai tinha sido hospitalizado durante uma atuação.

A artista falou sobre o internamento do pai no programa “Casa Feliz”, com João Baião e Diana Chaves, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, destacando a compreensão da estação de Paço de Arcos relativamente ao episódio.

A cantora recordou que estava no programa “Regresso ao Futuro”, com Cláudia Vieira e João Manzarra, para atuar e uma breve entrevista. No entanto, ao contrário do planeado, apenas atuou porque o pai teria ido para o hospital.

“Tenho a agradecer muito o carinho”, afirmou, referindo que “felizmente” está tudo bem com o pai.