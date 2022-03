Rita Pereira celebra 40 anos em resort de luxo nas Seychelles

Rita Pereira celebra, neste domingo, 40 anos. A atriz viajou para o paraíso das ilhas Seychelles com o namorado, Guillaume Lalung.

É nas ilhas Seychelles, no Constance Lemuria Resort, que Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, estão a celebrar a chegada da atriz aos 40 anos.

Um gongo marcou a entrada de Rita Pereira no local e, rapidamente, a intérprete da novela “Quero é Viver”, da TVI, aproveitou o melhor que as ilhas têm para oferecer, nomeadamente as águas azuis turquesa e as refeições em locais com vista para o mar, por exemplo, no “The Nest”, situado por cima das rochas.

Em Portugal ficou o filho do casal, Lônô, que falou com a mãe à distância através de uma videochamada ao lado da avó.

“Cheguei aos 40, yeahhh”, exclamou Rita Pereira nas redes sociais, que já recebeu os parabéns de Alexandra Lencastre ou da criadora Micaela Oliveira.

Guillaume Lalung dedicou algumas palavras à namorada nas redes sociais: “Feliz aniversário, meu amor. Minha alma linda. Minha quarentona sexy”, rematou o produtor de música francês.