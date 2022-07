Rita Pereira combate bullying na TV. “Podemos mudar o mundo”

Elemento do júri do programa de talentos infantis da TVI, “Uma Canção Para Ti”, a atriz Rita Pereira tomou ontem o palco para lutar contra as agressões entre menores, sobretudo em contexto escolar.

Numa mensagem que disse em direto na antena, no formato conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha e que reproduziu já de madrugada na sua conta de Instagram, a atriz de 40 anos, vincou que “todos merecem ser respeitados. É da responsabilidade de todos acabar com isto [bullying], crianças, famílias e escolas”.

“Não me passa pela cabeça que crianças sejam vítimas de discriminação ou bullying na escola por tentarem afirmar-se pelo que são. Ainda bem que existem mais loucos como eu, que gostam de usar o que lhes apetece – mesmo que não seja o que os outros querem ou esperam de nós, e ainda bem que há crianças que nos enchem de vida e cor”, justificou.

Uma mensagem que também tocou nos eventuais agressores. “Às outras crianças, as que fazem bullying, por favor, respeitem todos os vossos colegas. Por mais diferentes que sejam de vocês, se se vestirem de forma diferente, se gostarem mais de meninas ou meninos, se tiverem a cor da pele diferente da vossa, se forem mais magras ou mais gordinhas, se não tiverem um telefone de marca X ou Y”.

Uma posição pública que a atriz toma por defender que é possível inverter o que está errado. “Estes programas e a exposição que temos devem ser usados também para deixar marcas positivas. E eu acredito que podemos mudar o mundo. Acredito nisso enquanto artista mas sobretudo enquanto mãe.”