Rodrigo Guedes de Carvalho lamenta não conseguir abraçar a filha

O “pivot” do “Jornal da Noite” tem dividido a apresentação do noticiário da SIC com a quarentena. Agora, lamenta não poder abraçar a filha.

É um dos rostos, na televisão, do combate contra o novo Coronavírus, com discursos pedagógicos dirigidos aos telespetadores sempre que apresenta o “Jornal da Noite”, na SIC.

Agora, Rodrigo Guedes de Carvalho confessa que ele próprio está a sofrer com a pandemia que já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo: o jornalista está longe da filha, Benedita, que não consegue abraçar.

“Esta fotografia tem uns anos valentes”, começou por admitir Rodrigo Guedes de Carvalho no perfil de Instagram. “A minha filha e o meu pai. Não os abraço há bastante tempo”, identificou.

“A minha filha fez ontem 26 anos e falámos ao telefone. Rimos e por vezes ficámos em silêncio. Voltaremos. Era só isto”, concluiu o “pivot” do “Jornal da Noite”.