Quase um mês e meio depois de ter ficado internado no Hospital Amadora-Sintra na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da SIC “Amor, Amor”, Rogério Samora “mantém-se em coma” e “com prognóstico reservado”, adianta à N-TV a porta-voz do hospital.

Quanto à notícia de que o “Cajó” da trama já não está ventilado, a mesma fonte confirma a informação, mas recorda que “o ator já não está ventilado há muito tempo”.

A par da ex-mulher, Rogério Samora só recebe a visita no hospital do primo, Carlos Samora, que tem atualizado o estado de saúde do artista nas redes sociais.