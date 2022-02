RTP assinala centenário do nascimento de Amália Rodrigues

No mês em que se celebram os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues, a RTP recorda a vida e a obra do nome maior do Fado e uma das figuras incontornáveis da Cultura portuguesa.

Já esta semana, vão ser transmitidos dois dos filmes mais emblemáticos da carreira cinematográfica de Amália Rodrigues – “Fado, História d’ uma Cantadeira” e “Capas Negras”.

Vai também ser emitido novamente um concerto único que juntou 100 guitarristas, numa homenagem ao nome maior do Fado nacional Amália Rodrigues. Durante o mês de julho, a RTP vai fazer várias homenagens a Amália Rodrigues.

